Expeditie Oost: Komt Erwin Nyhoff dit jaar dan toch in de Top 2000?

Het was toch weer even balen voor singer songwriter Erwin Nyhoff uit Heeten, toen hij dit jaar zijn naam intikte in de Top 2000-lijst. Hij staat er niet tussen. "Wéér niet", vertelt een teleurgestelde Nyhoff.

Nyhoff roept op: Krijg mij in de Top 2000! (Foto: Esther Rikken)

Jongensdroom

"Dat is wel echt een droom voor me hoor, om in te staan. Of dat op nummer 2000 is of nummer 1999, dat maakt me echt niet uit. Maar het lijkt me zó tof om tussen mijn helden te staan," lacht hij.

Stemmen

En daarom heeft Nyhoff een oproepje geplaatst op Facebook om toch in die Top 2000 te komen. Stemmen kan nog tot komende zaterdag.

Nyhoff is één van de meest bekende artiesten van Overijssel. Met zijn cover van 'The River' van zijn held Bruce Springsteen werd hij in 2013 landelijk bekend.

Van jongs af aan

Al vanaf zijn dertiende speelt hij gitaar en sindsdien kan hij niet meer zonder. Elke dag moet hij even gitaar spelen. "Ik weet niet eens hoeveel gitaren ik heb. Ik denk een stuk of twintig. Minimaal."