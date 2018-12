Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bar Bruut in Zwolle moet dichtblijven van de rechter Bar Bruut in Zwolle (Foto: Bob Kooistra)

Bar Bruut in Zwolle moet dichtblijven totdat er een besluit is genomen over de vergunningaanvraag. De rechter in Zwolle heeft dit vanochtend bepaald.