Fans willen Erwin Nyhoff Top2000 in katapulteren: 'Jongensdroom'

Zijn fans hebben een actie gelanceerd om de Overijsselse zanger Erwin Nyhoff de Top2000 in te katapulteren. En ze krijgen daarin bijval van niet de minsten. Radio-coryfee Edwin Evers, de gevreesde voetbalcommentator Johan Derksen en de Zeeuwse trots Blöf, allen zijn ze liefhebbers van het stemgeluid van Nyhoff en zijn klassieker 'You still think'. “Het is zó’n verschrikkelijk mooi liedje.”

De Overijsselaar - geboren en getogen in de buurtschap Hessum bij Dalfsen - timmert al decennia aan de weg. Met als een van de muzikale hoogtepunten dat hij als nog haast puistige puber met zijn toenmalige band Prodigal Sons ooit op Pinkpop stond. Maar het kan soms vreemd lopen in de wondere wereld van de popmuziek.

Juist op het moment dat Erwin Nyhoff in de vergetelheid dreigde weg te zakken, zette hij zichzelf door zijn deelname aan het kijkcijferkanon ‘The Voice of Holland’ weer helemaal terug op de kaart. Nyhoff, die tegenwoordig in Heeten woont, werd uiteindelijk derde.



Top2000

Zijn fans doen nu een poging om hem een eervolle vermelding te bezorgen in de onder artiesten zo felbegeerde Top2000, de hitlijst met populairste nummers zoals die traditioneel aan het eind van het jaar weer voorbij komt. Via de sociale media zijn de liefhebbers van zijn markante stemgeluid een campagne begonnen, waarbij hij het publiek oproept te stemmen op zijn nummer ‘You still think’.



Boerderij Dalfsen

Een van de eerste nummers zelf die Nyhoff ooit schreef. Op een boerderij in de buurtschap Hessum, onder de rook van Dalfsen.



Blöf

Een nummer dat tot de pareltjes van de nederpophistorie mag worden gerekend. Vinden bijvoorbeeld ook Blöf en Edwin Evers, streekgenoot van Nyhoff. Op internet is te zien hoe Nyhoff het nummer meezingt als Blöf het nummer speelt tijdens De Vrienden van Amstel Live, terwijl zanger Pascal Jakobsen vertelt hoe hij het speelde met zijn toenmalige coverband.



Johan Derksen

Johan Derksen – immer kritisch als het gaat om voetbal en muziek – sprak op tv al eens zijn mateloze bewondering uit voor Erwin Nyhoff en noemde hem “een van de grotere talenten van Nederland”. Diens nummer ‘Jenny’s New Morning’ noemde hij zelfs “een van de mooiste liedjes aller tijden in Nederland gemaakt”.

'Jongensdroom'

Erwin Nyhoff vindt de actie van zijn fans prachtig en zegt te hopen dat hun missie gaat lukken. Tegenover het RTV Oost-programma Expeditie Oost zegt hij: "Het klinkt misschien wat kinderachtig, maar het is toch wel een jongensdroom om tussen mijn grote helden Elvis, The Beatles en Bruce Springsteen te mogen staan."

Top tien-vermelding

Ietwat gniffelend vertelt hij hoe Bruce Springsteen een top tien-vermelding aan hem heeft te danken. Het lijkt het gevolg van Nyhoffs deelname aan 'The Voice', waarbij hij 'The River' vertolkte. "Springsteen stond al wel met dat nummer in de Top2000, maar dat jaar stond hij ineens in de top tien. Rara hoe kan dat? Daar was ik stiekem toch wel een ietsiepietsie trots op."

Intussen wordt er volgens Nyhoff al volop gehoor gegeven aan zijn oproep. “Hartverwarmend” noemt hij het, waarbij hij eraan toevoegt dat er nog tot 7 december kan worden gestemd.