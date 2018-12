Dalfsen krijgt er binnen twee jaar 130 sociale huurwoningen bij

Binnen twee jaar worden 130 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd in Dalfsen. Dat hebben de Woningstichtingen VechtHorst en de Veste afgesproken met huurdersverenigingen Twee onder één Kap en Verenigd Huurbelang.

De bouw van de sociale huurwoningen is opgenomen in het woningprogramma van de gemeente Dalfsen voor de jaren 2019-2021. Daar staat ook in dat er volgend jaar zestig kavels worden uitgegeven voor particuliere nieuwbouw.

De afspraken voor de ontwikkeling van nog meer sociale huurwoningen na 2021 zijn onzeker, omdat een nieuw uitbreidingsplan in de kern Dalfsen nog niet voorhanden is. Het plan Oosterdalfsen is zo goed als ingevuld.

Dat betekent dat er werk aan de winkel is voor de gemeente Dalfsen, want de vraag naar woningen toe en het tekort aan nieuwe woningen groeit. Dat uit zich onder meer in een forse toename van het aantal inschrijvingen op de uitgifte van bouwgrond. Ook is er een stijgende vraag naar kavels voor vrijstaande woningen.