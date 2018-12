VVD steunt in Tweede Kamer 'onaangepaste' motie over N35

De 'onaangepaste' motie over de N35 die vanmiddag door CDA-Kamerlid Von Martels uit Dalfsen in de Tweede Kamer wordt ingediend krijgt in ieder geval steun van de VVD.

Eerder hadden ChristenUnie, D66 en PvdA toegezegd de motie te ondersteunen. Maar dat was nog voordat minister Van Nieuwenhuizen Von Martels het advies gaf om de motie voor het in stemming brengen in de Tweede Kamer aan te passen. Volgens haar is de motie te stellig en is het niet realistisch om te verwachten dat de N35 versneld wordt aangepakt.

Von Martels heeft aangegeven de motie niet te willen wijzigen. De VVD geeft aan de oorspronkelijke motie te zullen steunen.

Mogelijk steun meerderheid Tweede Kamer

Als ook ChristenUnie en D66 meegaan in de 'onaangepaste' motie tekent zich een meerderheid in de Tweede Kamer af die pleit voor het plaatsen van de N35 op de knelpuntenlijst. Daarmee wordt van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om de financiële consequenties in beeld te brengen voor het volledig verbreden van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.



VVD-Tweede Kamerlid Dijkstra geeft aan dat de samenwerking met de regio Zwolle en Twente goed is en bijdraagt aan deze stap. "Ik ben overtuigd van het belang van de N35 voor de provincie Overijssel. Dit moet een serieuze verbinding worden, de tijd van pleisters plakken is voorbij."

VVD neemt initiatief in Provinciale Staten

Fractievoorzitter Regien Courtz van de Overijsselse Statenfractie van de VVD is blij met de steun van haar partijgenoten in Den Haag. "Wanneer je gewoon naar je werk, huis of familie wilt rijden, wil je dat dat vlot en veilig kan. Dat geldt ook voor de N35, waarover dagelijks veel van de inwoners van Overijssel heen en weer reizen. Onze Haagse fracties hebben het voorbeeld gegeven. Laten wij in de Provinciale Staten het goede voorbeeld volgen en ook hier met elkaar op zoek gaan naar financiële middelen om van de N35 een twee keer twee rijbanen en honderd kilometer per uur autoweg te maken. Als VVD zijn we bereid hiertoe het initiatief te nemen."