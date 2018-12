IJsbaan in Oldenzaal weer open voor publiek

De ijsbaan in Oldenzaal (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

De ijsbaan op het Plechelmusplein in Oldenzaal is deze maand weer geopend voor publiek. Tientallen kinderen van basisscholen maakten direct gretig gebruik van die gelegenheid en bonden de ijzers onder.

De afgelopen drie jaar stond de ijsbaan op de markt. De baan is nu verplaatst naar het Plechelmusplein naast de basiliek. Marktkooplui kunnen nu gewoon de maand december op hun vertrouwde plek staan.

Curlingcompetitie

De ijsbaan wordt ook gebruikt voor een curlingcompetitie voor bedrijven. Dit onderdeel is in de loop der jaren steeds populairder geworden. Doordeweeks is de baan tot half drie beschikbaar voor schoolklassen, daarna kan er vrij geschaatst worden. De avonden zijn gereserveerd voor curling.