Slachtoffer steekpartij Enschede opgepakt wegens meineed

Een onverwachtse wending tijdens een rechtszaak rond een steekpartij in Enschede. Het slachtoffer is tijdens de zitting opgepakt, omdat hij volgens de officier van justitie meineed pleegde. Saillant detail: het slachtoffer van de steekpartij is de zwager van de verdachte, een 28-jarige vrouw uit Enschede.

Het leek dinsdagmorgen zo'n eenvoudige zaak. Een steekpartij in een tuin aan de Wicher Nijkampstraat afgelopen juli, een slachtoffer met een forse snijwond in zijn hand en een verdachte die het steekwapen had gebruikt.

Toch liep de zaak onverwacht anders toen het slachtoffer onder ede verklaarde dat er geen sprake was van opzet, maar dat hij zichzelf per ongeluk verwondde toen hij in het mes greep dat de 28-jarige verdachte in handen had.

Gevangenisbezoek

Het lijkt erop dat het aangehouden slachtoffer na een bezoekje aan de vrouw in de gevangenis op andere gedachten is gekomen. Rond de tijd van zijn bezoekje ontving de advocaat van de vrouw een briefje waarin het slachtoffer verklaarde dat het een ongelukje was.

Het nieuwe standpunt kwam als een verrassing voor de letselschadeadvocaat die het slachtoffer had ingehuurd om een schadevergoeding van ruim 1.500 euro in te dienen.

Het slachtoffer verklaarde oorspronkelijk bij de politie dat de verdachte, die de vriendin van zijn jongste broer is, hem met een mes te lijf ging terwijl hij in de tuin zat. De steekwond in zijn hand liep hij op, toen de vrouw hem plots met een mes in de hals probeerde te steken en hij zich afweerde. Op basis van die verklaring werd de vrouw aangehouden.

Belastende verklaring

Tijdens zijn verhoor onder ede vertelde het slachtoffer dat hij de belastende verklaringen aflegde onder druk van zijn halfbroer. Die zou de vrouw graag achter de tralies zien. De halfbroer zou misbruik hebben gemaakt van het feit dat hij hij onder invloed was van medicijnen en bier waardoor hij zwichtte door de druk. Het aangehouden slachtoffer werd meerdere keren gewaarschuwd dat hij het risico liep om aangehouden te worden als hij zich hield bij zijn verhaal.

De rechtbank heeft de behandeling van de zaak aangehouden. De advocaat van de vrouw wil graag meerdere getuigen horen, terwijl de rechtbank meer wil weten over een behandeling van de verdachte vrouw. Die is na een drugs- en alcoholverslaving van tien jaar in voorarrest lichamelijk afgekickt en zou op dit moment een langdurige opname in een kliniek willen.

Arrestantencomplex

Wanneer de strafzaak verder gaat is niet duidelijk. Wat er met het aangehouden slachtoffer gaat gebeuren, is ook onduidelijk. Op dit moment zit de man in het arrestantencentrum in Borne.

Het Openbaar Ministerie gaat na zijn verhoor kijken of er genoeg bewijs is om de man ook daadwerkelijk te vervolgen wegens meineed. Op meineed staat een maximale celstraf van zes jaar.