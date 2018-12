Zwolse scholen zamelen speelgoed in voor speelgoedbank

Niets is leuker dan met Sinterklaas cadeautjes krijgen. Toch zit dat er voor veel kinderen niet in; veel ouders hebben simpelweg er het geld niet voor. Drie middelbare scholen in Zwolle proberen daar wat aan te doen. Samen met hun leerlingen hielden zij vandaag een grote inzamelingsactie voor speelgoed. De opbrengst gaat naar de speelgoedbank in Nieuwleusen.

Leerlingen en ouders lopen af en aan het grote podium op van middelbare school Van der Capellen in Zwolle. Tassen vol dragen ze met zich mee, gevuld met speelgoed en boeken.

"We gaan dit jaar met een grote groep van school af, dus we wilden met elkaar nog één keer een grote inzamelingsactie organiseren", vertelt Jim Voorhorst. "Er zijn zelfs mensen die er speciaal nog dingen voor hebben gekocht. Dus dat is super mooi."

Speelgoedbank

Al het speelgoed gaat naar de speelgoedbank in Nieuwleusen. En daar is eigenaar Bart Sepers dolgelukkig mee. "Dit is de kers op de taart, een prachtig gebaar wat de kinderen hier doen."

Om al het speelgoed vandaag weg te geven voor Sinterklaas, daar is het wat te laat voor. Eerst gaat Sepers alle spullen sorteren en uitzoeken. "Daar gaat nog wat tijd in zitten, maar ik verwacht dat dit allemaal toch wel binnen twee maanden weg is."

Geldgebrek

Voor veel mensen is het kopen van cadeautjes nog steeds niet mogelijk door geldgebrek. "Hoe belangrijk is het om kinderen te laten genieten van speelgoed. Dat moet voor iedereen mogelijk zijn. Dit soort donaties, daar doe ik het allemaal voor", besluit Sepers.