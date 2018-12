Bethlehem Boulevard toneel voor Scrooge met Twentse trekken

Van 13 tot 25 december is de binnenstad van Almelo omgetoverd tot Bethlehem Boulevard, compleet met kerststal, houten schapen, kerstkraampjes en een mopperende Scrooge. Ook zijn er vijf voorstellingen in het Theaterhotel van Scrooge, met een Twents tintje.

Want Scrooge en kerst, die horen bij elkaar, vindt Esther Hammink van het Theaterhotel. "Scrooge is het ultieme kerstverhaal, eigenlijk. Het verhaal met de drie geesten, en waar het uiteindelijk om gaat, met de grumphy oude man die uiteindelijk beseft dat delen toch het allermooiste is."

Het Verzet Kraakt

De repetities zijn inmiddels in volle gang. De acteurs zijn professionals, aangevuld met amateurs die hun sporen al verdiend bij producties als Het Verzet Kraakt en Van Katoen en Nu. Ook regisseur Jasper Verheugd is geen onbekende voor Almelo. Hij verbond zijn naam aan Het Verzet Kraakt en Stork!

Hoog niveau van de acteurs

Ook dit keer is hij weer prettig verrast door het niveau van de amateurs. Bij de audities kon hij kiezen uit twaalf kinderen. "Ik heb ze alle twaalf aangenomen omdat ze alle twaalf goed waren."

Gewoon ongegeneerd onaardig

De hoofdrol is weggelegd voor de Amsterdamse acteur Finn Poncin. Wat hij vindt van zijn rol? "Heerlijk! Ja, dat je eindelijk gewoon ongegeneerd onaardig kunt zijn."