Uit het archief: Opzoek naar het kerstgevoel Kerstsfeer (Foto: Youtube)

Voor wat oude beelden in kerststemming duiken we in de archieven van het programma Jong Belegen. Uit 1998 stammen twee afleveringen waarin Willem Alkema, Daphne Bunskoek en Eddy Zoey op zoek zijn naar het kerstgevoel.

Ze bezoeken een kerk, denken na over de juiste kerstcadeaus, knutselen met vilt, bezoeken een kapster die net een belangrijke prijs in de wacht heeft gesleept en natuurlijk mag een kerstmarkt niet in een dergelijk programma ontbreken.