Enschedeër veroordeeld voor bezit kinderporno

Een 42-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot één jaar celstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk, omdat hij tussen 2014 en 2016 kinderporno downloadde en deelde met anderen. Ook vervalste de man een verklaring van goed gedrag (VOG) om zo zijn baan in het onderwijs veilig te stellen.

De man liep tegen de lamp toen zijn partner kinderpornografisch materiaal zag op zijn telefoon. De Enschedeër werd al eerder veroordeeld wegens bezit van kinderporno.

Hij vertelde twee weken geleden dat hij zelf slachtoffer is van kindermisbruik. Hij legde contact met mensen in de kinderpornowereld om zijn misbruikervaringen te verwerken. Ook was hij op zoek was naar materiaal dat van zijn eigen misbruik gemaakt werd, maar dat vond hij niet.