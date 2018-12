Samen voor de Voedselbank: Winterfair bij de autodealer in Nijverdal

"Het is inmiddels een traditie bij ons, de jaarlijkse gratis wintercheck. Redelijk populair en dus moeten de klanten soms even wachten. Daarom organiseren we er dus ook een winterfair bij. Dan wordt het wachten iets leuker", aldus ondernemer Ewald Aaltink.

Schaamte

"Wij waren blij met de uitnodiging van Aaltink. Naamsbekendheid dat is wat we nodig hebben én de drempel moet omlaag", aldus Piet Hofman van de Voedselbank Hellendoorn. "Mensen hebben nog steeds schaamte om naar ons toe te komen, om zich aan te melden voor een pakket. Daar willen we vanaf. Iedereen komt in aanmerking voor hulp", aldus Hofman.

Piet Hofman & Ewald Aaltink (Foto: Esther Rikken)

Hoewel de actie Samen voor de Voedselbank van RTV Oost en de vijftien Voedselbanken in Overijssel officieel pas aanstaande vrijdag van start gaat, zetten inwoners van Overijssel zich nu al in voor de goede doelenactie. Niet alleen inwoners helpen, ook ondernemers en bedrijven dragen bij aan de landelijke actie.

Kippenvel

"En dat is nodig", meent Ewald Aaltink. "Je ziet dat de Voedselbank écht nodig is. Ik hoor om mij heen weleens mensen zeggen: 'Maar dat is hier in Nijverdal toch niet nodig?'. Dat is het wel. En dat is schrijnend. Ik krijg er kippenvel van," vertelt hij.

Winterfair Nijverdal (Foto: Esther Rikken)

"De aanwezigheid van de Voedselbank Hellendoorn op onze winterfair. "Nijverdal, maak je borst maar net want iedereen, maar dan ook iedereen móet schenken!".