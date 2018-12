Voormalig RTV Oost-journalist Rob Vorkink (51) overleden

Rob Vorkink, voormalig verslaggever van RTV Oost, is in zijn woonplaats Goor overleden.

Vorkink werkte ruim 28 jaar bij deze omroep en stond bekend als een uiterst gedreven verslaggever. Iemand die bij grote gebeurtenissen steevast vooraan stond en zich vooral niet door autoriteiten de les liet lezen.



Maar hij genoot vooral aanzien vanwege zijn onuitputtelijke dossierkennis. Zo speelde hij een meer dan prominente rol in de affaire-Jansen Steur, de neuroloog die bij tientallen patiënten blunderde bij het stellen van diagnoses. Nadat Jansen Steur in Nederland niet meer mocht werken, week hij uit naar een Duitse privékliniek. Daar wist Vorkink hem op te sporen.



Vorkink had zich bovendien helemaal vastgebeten in het dossier van de vuurwerkramp in Enschede. Tot gisteren was hij hiermee nog volop bezig.

Rob Vorkink is geheel onverwacht in zijn slaap overleden. Hij is 51 jaar geworden.