RTV Oost, het publieke mediabedrijf voor Overijssel, brengt nieuws en benadrukt de identiteit van de regio. Online en via radio en tv. RTV Oost is de meest geraadpleegde nieuwsbron van Overijssel. Snel én vooral betrouwbaar. Met oog en oor voor de belevingswereld van de inwoners.

Ter versterking van onze nieuwsredactie zijn we op korte termijn op zoek naar een:

Eindredacteur (m/v)

(fulltime)

Als eindredacteur geef je leiding aan de voorbereiding, productie en uitvoering van de berichtgeving op alle onlinekanalen en op radio en televisie. Je denkt mee over het verder ontwikkelen en het naar een hoger niveau brengen van de nieuwsafdeling. Je bewaakt het journalistieke niveau van de nieuwsselectie en ziet toe op de journalistiek-inhoudelijke en vormtechnische kwaliteit van de eindproducten op alle publicatieplatforms.

Je draagt zelf ook bij aan de nieuwsvoorziening, onder meer in de vorm van eigen ideeën voor de uitwerking van nieuwsonderwerpen. Je beschikt over een uitgebreid netwerk binnen Overijssel of bent in staat dat in korte tijd op te bouwen.

Je beschikt over leidinggevende capaciteiten, een flexibele instelling en je bent een sterke sociale persoonlijkheid. Je bezit een natuurlijk overwicht en weet met jouw enthousiasme het team te motiveren en zich te ontwikkelen. Je bent in staat samen te werken met professionals die een grote mate van autonomie gewend zijn. Je bent een teamspeler, maar tevens in staat zelfstandig –en onder tijdsdruk- knopen door te hakken.

Ook zeker belangrijk: Je bent trots op onze provincie, onze cultuur en kent de weg in Overijssel.

Werkzaamheden

· Leidinggeven aan de voorbereiding, productie en samenstelling van het nieuws online en op radio en televisie, en toezien op de uitvoering;

· Bepalen van de nieuwskeuzes;

· Verdelen van de opdrachten voor onderwerpen, bespreken en de uitvoering ervan controleren;

· Bewaken van de redactionele inhoud op alle publicatieplatforms;

· Beoordelen van de door de bureauredacteuren en verslaggevers gemaakte onderwerpen, instrueren waar nodig en eindcontrole uitvoeren op de teksten en de gemonteerde onderwerpen.

Eigenschappen

· Je kunt output realiseren volgens de afgesproken formules en kwaliteitseisen;

· Je hebt een coachende stijl van leidinggeven;

· Je bent een natuurlijke leider;

· Je kunt goed plannen en organiseren;

· Je bent multimediaal inzetbaar;

· Je legt en onderhoudt makkelijk formele en informele contacten

· Je bent creatief, enthousiast en gedreven;

· Je hebt een intrinsieke nieuwsgierigheid;

· Je werkt accuraat en zorgvuldig.

Wij bieden

Een dienstverband voor de periode van een jaar, met de optie tot verlenging. De functie wordt gehonoreerd volgens de cao voor de publieke omroep.

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Jan Karsten, Hoofdredacteur (h.karsten@rtvoost.nl)

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Stuur je motivatiebrief en CV voor 30 december 2018 per email naar Jolanda Caspers, adviseur P&O (mailto:peno@rtvoost.nl).