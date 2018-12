Leon de Kogel op de weg terug na zwaar ongeluk: "Moet blij zijn dat ik er nog ben"

De Kogel was onlangs bij Go Ahead (Foto: Instagram Leon de Kogel)

Leon de Kogel is op de weg terug na zijn zware auto-ongeluk van afgelopen zomer op Malta. De voormalig aanvaller van Go Ahead Eagles doet zijn verhaal tegenover FC Utrecht TV.

De Kogel revalideert in het Militair Revalidatie Centrum in Doorn. Hij vertelt over wat er gebeurde, die bewuste dag op Malta: "De taxichauffeur nam een verkeerde afslag op een rotonde en reed tegen het verkeer in. En bij een frontale botsing is een andere auto aan mijn kant binnengereden."

"Dat is best wel hard gegaan, want die tegenligger kwam met een behoorlijke snelheid, heb ik gehoord. Ik heb dat eigenlijk een soort van meegemaakt, want ik heb mijn knie nog gezien. Een vriend van me kwam gelijk bij me, want ik had het gevoel dat ik dood zou gaan."

"Blij dat ik er nog ben"

Toch kijkt de voormalig spits vooral positief naar zijn situatie: "Acht weken na het ongeluk kwam ik ook steeds meer tot bezinning dat ik heel blij moet zijn dat ik er nog ben. De dokter zei tegen me: stap 1 is overleef je het en stap 2 is hou je je been en negen van de tien mensen stoppen al bij stap 1 of 2. Dus ik moet ook gewoon heel blij zijn dat is sta waar ik nu sta."

Betrokken bij voetbal

Ook heeft hij al nagedacht over zijn toekomst: "Voetbal is gewoon iets wat ik heel leuk vind en ik zou daar heel graag iets in willen doen en blijven doen. Ik heb m'n TC3-cursus als trainer al een keer gehaald, dat is misschien iets waar ik wel verder mee wil. Maar ook daarnaast, kantoordingen, financiële dingen, commercieel, ik sta overal voor open. Ik wil eerst natuurlijk kijken wat me het leukst lijkt, maar daardoor blijf ik wel betrokken bij het voetbal."

Veel berichtjes

Hij hoorde veel van oud-ploeggenoten na zijn ongeluk: "Alle jongens waar ik mee heb gespeeld hebben me wel een berichtje gestuurd, ook al is het iets kleins, dat doet je wel goed. Ik zit ook wel zo in mekaar dat ik ook iets zou sturen als iemand iets zou gebeuren. Maar als het bij jezelf gebeurt doet dat wel iets met je en dat doet je heel erg goed."

Bekijk hier het hele gesprek: