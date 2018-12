Brussel veegt ‘verhuisplan’ Lelystad Airport opnieuw van tafel

Een flinke tegenvaller voor minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: haar plan om vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport te verhuizen, is opnieuw afgekeurd door de Europese Commissie (EC). De minister moet nu een nieuwe verkeersverdelingsregel (VVR) opstellen om de vluchten over te hevelen.

Door Oscar Siep en Nout Peper

Lelystad Airport moet vakantievluchten van Schiphol overnemen, zodat er op Schiphol ruimte ontstaat voor intercontinentale vluchten. Deze 'verhuizing' van vakantievluchten is moeilijker dan gedacht, zo blijkt opnieuw.

Opnieuw afgekeurd

Eerder dit jaar veegde de Europese Commissie de eerste VVR van de minister ook al van tafel. Die VVR zou luchtvaartmaatschappijen dwingen vluchten te verplaatsen naar Lelystad, wat in strijd is met de vrije markt.

De tweede, aangepaste VVR is nu ook afgekeurd door de EC. Van Nieuwenhuizen zegt in overleg te zijn met de Commissie om zo samen een aangepaste versie te maken die wél aan de eisen voldoet.

Pas als de VVR is goedgekeurd, kan de minister met het luchthavenbesluit aan de slag. Aangezien de EC een half jaar nodig heeft om een VVR te keuren, begint de tijd te dringen voor de minister, die de luchthaven in 2020 in gebruik wil nemen.