Kamer neemt N35-motie aan en vraagt minister om onderzoek verbreding weg

De Tweede Kamer heeft de motie van Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen over het verbreden van de N35 aangenomen. De minister wordt daarmee gevraagd snel onderzoek te doen naar verdubbeling van het aantal rijstroken tussen Nijverdal en Wijthmen.

De N35 loopt tussen Zwolle en Almelo en is voor een groot deel al verdubbeld naar twee keer twee rijstroken. Op het stuk tussen Wijthmen en Nijverdal zijn echter alleen maatregelen uitgevoerd om de doorstroming van het verkeer en de veiligheid te verbeteren.

Maurits Von Martels vindt dat ook dat deel van de weg verbreed moet worden naar een vierbaansweg. "Het traject Zwolle - Enschede is enorm belangrijk voor de regio. Zwolle is na de Haarlemmermeer en Eindhoven de derde economische regio van Nederland." Von Martels vindt dat daar een vierbaansweg bij hoort.

Stappenplan

In de motie van Von Martels die vandaag aangenomen is, wordt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur gevraagd om 'in beeld te brengen' wanneer kan worden gestart met het maken een stappenplan voor verbreding van de weg. Daarnaast verzoekt de Kamer de minister om "samen met de provincie de financiële consequenties in beeld te brengen en deze voor te leggen aan de Kamer".

Mariënheem

De N35 staat bekend om de vele ongelukken en de grote drukte tijdens de spits. Verder vormt het vele verkeer op de weg een probleem in bijvoorbeeld Mariënheem, waar de weg dwars door het dorp loopt. Bij een eventuele verbreding zou het traject verplaatst moeten worden om dat op te lossen.