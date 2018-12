OM eist drie jaar cel tegen Poolse bolletjesslikkers

De officier van justitie eiste vanmiddag drie jaar celstraf tegen vier Poolse mannen, die ervan verdacht worden bolletjes cocaïne te smokkelen naar Polen. De vier werden afgelopen zomer na een anonieme tip aangehouden op de A1 vlakbij Hengelo. De mannen hadden samen zo'n driehonderd bolletjes met drugs ingeslikt, zo'n vier kilo.

Volgens de officier van justitie wisten de vier waarmee ze bezig waren. Ze namen bewust het risico dat ze gesnapt zouden worden.

De vier Polen, die tussen de 31 en 49 jaar oud zijn, zitten sinds hun aanhouding achter de tralies. Ze bekennen allemaal dat ze de bolletjes drugs inslikten, maar vertellen wel verschillende verhalen.

Steigerbouw

De jongste verdachte zegt dat hij met de andere mannen naar Nederland kwam om te gaan werken in de steigerbouw. Die baan bleek echter niet te bestaan. In plaats van het werken in de steigerbouw waren er opeens bolletjes met drugs. "Ik was zo zenuwachtig en gestrest dat ik er mee instemde" verklaarde hij.

Een van de 49-jarige mannen vertelde dat hij bedreigd werd. Hij had schulden bij een Poolse man en die eiste plots zijn geld terug. Als hij de bolletjes cocaïne naar Polen zou smokkelen, werd hem beloofd dat zijn schuld zou worden kwijtgescholden.

Lokaas

Zijn even oude landgenoot zegt dat hij het vermoeden heeft dat de vier gebruikt zijn als lokaas, om de aandacht van de politie van een veel groter drugstransport weg te nemen. Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar de man die volgens één van de Polen de leveranciers was van de bolletjes. De man is in beeld, maar wordt niet vervolgd in deze strafzaak.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.