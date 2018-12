Oldenzaal stemt niet in met samenwerking op gebied afvalverwerking Twence

Burgemeesters en wethouders van Oldenzaal werken niet mee aan een samenwerking van Twentse gemeenten op gebied van afvalverwerking met Twence en Münster. De Twentse gemeenten zijn eigenaar van afvalverwerker Twence. Het Duitse Münster wil graag afval kwijt kunnen bij Twence.

In het voorjaar van 2017 hebben de aandeelhouders van Twence ingestemd met de toetreding van Münster als aandeelhouder. Verschillen in Duitse en Nederlandse wet- en regelgeving maken een aandeelhouderschap van Münster echter niet mogelijk. Daarom heeft de toezichthouder in Nordrhein- Westfalen, het Kommunalaufsicht, aangegeven dat zij er de voorkeur aan geeft dat Münster en de aandeelhoudende Twentse gemeenten via een samenwerkingsconstructie een relatie aangaan.

De gemeenten Almelo en Oldenzaal, die beiden hun aandelen in Twence willen verkopen, hebben in 2017 ingestemd met de toetreding van Münster op voorwaarde dat de aandelen aan Münster kunnen worden overgedragen. Dit is nu nog niet het geval.



Bij de voorgestelde samenwerking levert Münster het restafval via de gemeente Oldenzaal aan bij Twence. Als tegenprestatie moet Oldenzaal dan een deel van bijvoorbeeld het GFT afval aan Münster leveren.

Het college van Oldenzaal stelt vraagtekens bij zowel de juridische houdbaarheid van deze constructie die lijkt te zijn voorgesteld om Münster de mogelijkheid te geven zich te onttrekken aan de Europese aanbestedingsregels. Zodat Münster zijn afval kwijt kan bij Twence..