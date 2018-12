Justitie hoeft burgemeester Schelberg niet te vervolgen

Justitie hoeft burgemeester Sander Schelberg van Hengelo niet te vervolgen wegens smaad en laster. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald in een zogeheten artikel 12-procedure. Die was aangespannen door Bert en Anne Beernink.

De Beerninks en hun advocaat Tomlow vinden dat er genoeg aanleiding is om een strafzaak tegen de burgemeester te beginnen. Burgemeester Schelberg zou volgens Anne en Bert Beernink in een gesprek met hun huisarts en een journalist van RTV Oost over de schreef zijn gegaan. Dat gesprek vond plaats op 6 januari 2016.

Volgens Bert en Anne Beernink uitte de burgemeester in dat gesprek allerlei nare en suggestieve beschuldigingen over hen. Zo zou Schelberg hebben gezegd dat de Beerninks psychisch kwetsbare mensen zijn die psychiatrische hulp moeten hebben, dat zij de ene na de andere advocaat aan de kant zetten, dat ze eerder hadden moeten verhuizen en ze zelf voor de waardevermindering van hun woning hebben gezorgd.

Al jarenlang hebben Bert en Anne Beernink een conflict met de gemeente over de ernstige overlast die zij hebben van kinderdagcentrum De Toermalijn dat naast hun huis is gevestigd. In dat centrum verblijven zes dagen per week gedurende zeven uur per dag tachtig zwaar verstandelijk gehandicapte kinderen tot 19 jaar.

Gesprek in besloten kring

Het Openbaar Ministerie gaf eerder al aan geen zaak te zien in het verhaal, omdat er geen strafbare feiten zouden zijn gepleegd. Het gerechtshof volgt die redenering. Een van de argumenten van het gerechtshof is dat het gesprek op 6 januari 2016 plaatsvond in besloten kring en dat de burgemeester niet hoefde te verwachten dat de huisarts en de journalist delen van het gesprek openbaar zouden maken.

De aanwezigheid van de journalist maakt dit niet anders, verklaart het gerechtshof. De journalist nam als familievriend deel aan het gesprek met de burgemeester.

Teleurgesteld

Bert en Anne Beernink zijn het uiteraard niet eens met de beslissing van het gerechtshof. "De huisarts en de journalist zaten er volgens het hof als onze vrienden en belangenvertegenwoordigers", zegt Bert Beernink. "Kennelijk mag je dan als burgemeester smadelijke leugens over je burgers verkondigen."

"Stoppen is geen keuze"

Het besluit van het gerechtshof dat justitie burgemeester Schelberg niet hoeft te vervolgen is een fikse teleurstelling voor Bert en Anne Beernink. Ze zetten hun strijd tegen de gemeente en voor gerechtigheid wél verder. "We moeten wel", zegt Bert Beernink. "We hebben al ons geld in dit huis geïnvesteerd. Een huis dat niets meer waard is."