Exclusief: Janet's reconstructie-animatie van de Chaletmoord

Vandaag kwam Janet's verdediging tijdens de behandeling van het hoger beroep met de reconstructie op de proppen. Verschillende malen hadden zij de rechtbank en Gerechtshof verzocht om het maken van een reconstructie, maar kregen telkens nul op rekest. Ze besloten daarom zelf, op eigen kosten, een animatie te laten maken. Ze hebben de gegevens gebruikt die mede-verdachte Youri B. aan de politie heeft verteld. Volgens de verdediging van Janet kan uit de beelden afgeleid worden, dat zij nooit de zakenman heeft kunnen afslachten, zoals Youri zegt.

Achterwerk

Te zien is dat de zakenman achter een muurtje ligt in de slaapkamer, Janet zit op de knieën in de deuropening, zoals Youri het zegt te hebben gezien. In de animatie is te zien dat Janet op die wijze alleen het achterwerk en/of benen kan hebben geraakt met de bijl. Maar daar zaten geen wonden. Youri zegt gezien te hebben dat Janet insloeg op de borst van de zakenman. Maar in de 3d-reconstructie is te zien, dat zoiets onmogelijk lijkt.

Onbetrouwbaar

Volgens het OM is de reconstructie onbetrouwbaar, omdat die is gemaakt door een bureau dat niet geregistreerd staat als gerechtelijke instantie. Daarnaast lag het lichaam van de zakenman volgens het OM ook in een andere positie dan geschetst in de video. Daarnaast zegt justitie dat Youri pas aan het eind van de slachtpartij is binnengekomen, waardoor niet duidelijk is wat Janet in de tientallen minuten ervoor allemaal met het lichaam heeft gedaan.

Het zwaar toegetakelde lichaam van de zakenman werd in maart 2014 gevonden in een brandend chalet op een vakantiepark in Ermelo. Janet S. uit Kampen werd al snel opgepakt als verdachte. Zij bewoonde het chalet tijdelijk. Ze kende de zakenman via een website waar je seksafspraakjes kunt maken.

Hoger beroep

Naast Janet werden drie anderen veroordeeld. Vriendin Joyce en Youri B. voor het wegmaken van sporen. Broer Danny voor het leveren van brandstof voor de brandstichting in het chalet. Zij kregen één tot twee jaar cel opgelegd. In alle zaken dient hoger beroep. Maandag hoort Janet een strafeis tegen zich, de volgende dag horen de mede-verdachten welke straf hen boven het hoofd hangt.