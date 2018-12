Syrische vluchteling schenkt kunstwerk aan Steenwijkerland: "Hier kon ik opnieuw beginnen"

Met het kunstwerk wil Chnan 'dankjewel' zeggen tegen de hele Nederlandse samenleving, die al generaties lang openstaat voor vluchtelingen. Daarom portretteerde hij drie generaties van het Koningshuis, met de prinsesjes erbij als symbool van hoop voor de toekomst.

Nieuw begin

Het mozaïek is voor Chnan zelf ook een symbool van een nieuwe start. Na de ellende van de oorlog in Syrië en de vlucht die daarop volgde kan hij eindelijk weer naar de toekomst kijken: "Ik ben heel blij dat het hier in Steenwijk hangt. Het is voor mij een nieuwe start in het leven en daar ben ik heel dankbaar voor".

Duizenden steentjes

Chnan heeft ruim een half jaar aan het enorme kunstwerk gewerkt, gewoon in zijn eigen huis. Het mozaïek is opgebouwd uit duizenden kleine vierkante stukjes gekleurd hardsteen. In zijn geboortestreek in Syrië is dit een veel voorkomende kunstvorm in openbare gebouwen.

detail uit het mozaïek (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Hier ziet hij deze kunstwerken veel minder. Voor Chnan is mozaïeken een hobby en uitlaatklep. Maar wellicht gaat hij in de toekomst ook soortgelijke werken in opdracht maken. Daarmee eert hij ook zijn vroegere beroep, Chnan had een steengroeve in Syrië.

Voorbeeld voor anderen

Wethouder Trijn Jongman heeft ervoor gezorgd dat het kunstwerk een ereplek heeft gekregen. De bijzondere gift is voor haar een signaal dat de vluchtelingen zich thuis voelen: "Ze hebben een verschrikkelijke weg afgelegd voor ze hier kwamen, hier in Steenwijk hebben ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Ik hoop dat ze hiermee ook een voorbeeld zijn voor anderen."