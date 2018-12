Deel dit artikel:













Verkeer A28 bij Staphorst staat muurvast na ongeluk Ongeluk leidt tot grote vertraging op A28 (Foto: Persbureau Meter) Ongeluk leidt tot grote vertraging op A28 (Foto: Persbureau Meter)

Op de A28 bij Staphorst is verkeer meer dan een uur vertraagd in de richting van Hoogeveen. Vanwege een ongeluk is de rijbaan afgesloten.

Ter hoogte van De Wijk in Drenthe zijn vijf voertuigen op elkaar gebotst. Vier auto's zijn zodanig beschadigd dat ze moesten worden weggesleept. Niemand raakte gewond. De vertraging is meer dan een uur. Verkeer wordt over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33