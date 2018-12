Militaire artsen oefenen in Polman Stadion en Disco Bays

Op 10 december worden in Almelo en Reutum oefeningen gehouden door een eenheid geneeskundige militairen.

Honderd militairen en dertig voertuigen zullen betrokken zijn bij de oefening. Ze beoefenen geneeskundige activiteiten en worden bijgestaan door militairen van de Nationale Reserve.

De eerste oefening is tussen 13.00 tot 16.30 uur in en rondom het Polman Stadion in Almelo. Tussen 17.30 en 23.30 uur is er een oefening in en rondom Disco Bays in Reutum. De oefeningen zijn niet op militair terrein omdat de militairen voorbereid moeten zijn op grote noodsituaties op iedere locatie.