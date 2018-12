Dit jaar geen kerstdorp in Manderveen

Het kerstdorp in Manderveen, dat de afgelopen jaren uitgroeide tot een groot evenement in de regio, gaat dit jaar niet door. De organisator zegt dat hij 'het niet rond krijgt'.

Een groot deel van de inwoners van Manderveen was elk jaar weer betrokken bij het evenement. Meer dan een week voorbereiding kostte het steeds om het dorp klaar te maken voor vier uurtjes 'show' op de zondag voor kerst. In een groot weiland werd het kerstverhaal uitgebeeld, met onder meer een kerststal, een houten tempel en een metershoge kerk.

Maar dit jaar kon Jeroen Oosterik, de drijvende kracht achter het kerstdorp, niet genoeg mensen bij elkaar krijgen. Hij zegt wel te verwachten dat het evenement weer terugkeert. "Misschien moeten we het eens in de drie of vier jaar organiseren."