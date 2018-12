Beloften Go Ahead Eagles blijven voor zesde keer op rij ongeslagen

De beloften van Go Ahead Eagles hebben vanavond het duel tegen Cambuur gewonnen en bleven daardoor voor de zesde keer op rij ongeslagen.

In de eerste helft kwamen beide ploegen niet tot scoren. Een klein kwartier voor het einde was het raak voor Cambuur. Omar El Baad maakte de 0-1. Een minuut later was het alweer gelijk door Maarten Pouwels. In blessuretijd bezorgde Pieter Langedijk de Deventer ploeg toch de zege. Door dat resultaat heeft Go Ahead maandag tegen NEC genoeg om bij de eerste vijf te eindigden en daardoor na de winter met de beste beloften te strijden in een nieuwe poule. Bekijk hier de volledige stand.