Praat Mee: Erwin Nyhoff moet in de Top 2000

Erwin Nyhoff moet in de Top 2000

De Top 2000 Stembus komt woensdag in Raalte en dat is een mooie gelegenheid om wat Overijssels bloed de lijst in te stemmen. De fans van de Overijsselse zanger Erwin Nyhoff hebben een actie gelanceerd om diens band The Prodigal Sons de Top 2000 in te krijgen.



Met die band scoorde de geboren Dalfsenaar, die enkele jaren geleden nog derde werd in talentenjacht The Voice, begin jaren negentig een radio-hit met You Still Think én speelde hij in 1994 op de 25e editie van Pinkpop. Zijn fans doen nu via sociale media een poging om dat nummer een eervolle vermelding te bezorgen in de Top 2000.



Nyhoff, tegenwoordig woonachtig in Heeten, hoopt dat de actie slaagt: ""Het klinkt misschien wat kinderachtig, maar het is toch wel een jongensdroom om tussen mijn grote helden Elvis, The Beatles en Bruce Springsteen te mogen staan."



Ga jij stemmen op Erwin Nyhoff? Of kies je toch voor Bohemian Rhapsody, Stairway to Heaven of één van die vele andere klassiekers? Laat het weten door te reageren onder dit bericht, op onze Facebook-pagina of in een audio-berichtje via WhatsApp op 06-570 33 333.