Marijke Groot uit Deventer wint poëziewedstrijd met gedicht over haar depressie

MIND is een initiatief van het Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Het doel van de organisatie is om meer kennis en inzicht te krijgen en te geven rondom psychiatrische aandoeningen.

Uit de 169 gedichten werd Marijkes gedicht, samen met zeven anderen, genomineerd. Er kon gestemd worden en haar gedicht is als winnaar gekozen, omdat een toevallige ontmoeting in een supermarkt zo'n verrassende wending krijgt.

Het gedicht 'Openheid' (Foto: Marijke Groot)

Marijke schrijft gedichten over haar leven met een depressie, haar psychische ziekte en haar zelfmoordpogingen. Van haar verhalen en gedichten is onlangs een boek verschenen. Twee weken geleden vertelde ze nog voor de camera van RTV Oost waarom ze op onder meer Twitter zo open is over haar depressie en wat het doel is van haar boek 'Het was niet alleen maar leuk tijdens mijn depressie'.

De gedichten van Marijke zijn rauw, vol zelfspot en eerlijk. Veel mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken of zelf patiënt zijn zeggen zich te herkennen in haar teksten.

Taboe doorbreken

Omdat er zoveel onbegrip en onkunde is over psychiatrische aandoeningen hoopt Marijke dat met haar gedichten en verhalen het taboe daaromtrent doorbroken wordt. Het winnen van de MIND poëzieprijs kwam als een verrassing. Ze is supertrots dat haar woorden zoveel mensen raken.