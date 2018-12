Deel dit artikel:













Derde autobrand in Deventer in korte tijd Derde autobrand in Deventer in korte tijd (Foto: RTV Oost)

Aan de Sworminksweg in Colmschate, Deventer, is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Het is de derde brand in Deventer in bijna drie weken tijd.

Bij de woonwagens op de kruising met de Moseikweg stond een Peugeot in lichterlaaie. De brandweer kon de auto niet meer redden. De auto stond vlak bij een woonwagen, deze raakte niet beschadigd. De politie gaat vanmorgen onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Drie autobranden

Het is de derde autobrand in Deventer in bijna drie weken. In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 november was er ook een autobrand bij een woonwagen aan de Corrie Tendeloostraat. Afgelopen vrijdag- op zaterdagnacht brandde een auto af aan de Prinses Margrietstraat in Deventer.