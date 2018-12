Deel dit artikel:













Auto belandt in sloot in Vollenhove, bestuurder spoorloos Auto beland in sloot in Vollenhove, bestuurder spoorloos (Foto: Parcival Koopman) Auto beland in sloot in Vollenhove, bestuurder spoorloos (Foto: Parcival Koopman)

Een automobilist, die vannacht in Vollenhove in de sloot is beland, is na het ongeval spoorloos verdwenen.

Op de Flevoweg in Vollenhove reed de bestuurder de sloot in. De bestuurder verliet na het ongeval, zonder de politie in te lichten, de plaats van het ongeluk. De politie heeft later wel met de bestuurder gesproken. Voorbijgangers vonden de auto en belden alsnog de politie. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.