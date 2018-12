Zeven zonneparken moeten Hardenberg van groene stroom voorzien

In de gemeente Hardenberg worden zeven zonneparken geplaatst. Daar heeft de gemeenteraad gisteravond mee ingestemd. "Dit zorgt ervoor dat wij onze energiedoelstelling kunnen halen", zegt wethouder Martijn Breukelman.

"Wij hebben een aantal duurzaamheidsdoelstellingen. Dat zou een mix moeten zijn groene stroom door zonne- en windenergie. Met deze zeven zonneparken zijn wij nu als gemeente akkoord. Nu kunnen we de plannen verder uitwerken", zegt Breukelman.



De parken komen verspreid te liggen door de hele gemeente. De zonneparken zijn samen z'n 43 hectare groot en kunnen bijna negenduizend huishoudens van stroom voorzien. Dat is 2,5 procent van de totale energiebehoefte in de gemeente.



Aparte eigenaar

De zeven zonneparken hebben elk een andere initiatiefnemer en eigenaar. Nu kunnen de initiatiefnemers hun plannen samen met de omgeving verder uitwerken en een vergunning aanvragen.

Een definitief groen licht is er nog niet voor de zonneparken. De plannen voor de parken worden in de komende tijd verder uitgewerkt. De definitieve plannen moeten per zonnepark nog een keer goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Lutten

Om te voorkomen dat omwonenden bezwaar gaan aantekenen, zorgt de gemeente ervoor dat inwoners kunnen participeren in het zonnepark. "In Lutten gaan omwonenden bijvoorbeeld meeprofiteren van de opbrengst", zegt Breukelman.

Wanneer het eerste zonnepark er is, kan Breukelman nog niet zeggen. "Dat ligt een beetje aan de initiatiefnemers, hoe ver ze met de plannen zijn. Er zijn er twee parken die snel een definitieve vergunning kunnen aanvragen, de anderen moeten nog iets meer werk doen. Ik verwacht wel dat er genoeg tempo wordt gemaakt de komende maanden."