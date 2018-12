Initiatiefnemer petitie N35: "Aangenomen motie stap in de goede richting"

Niels Tomson is blij dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur moet onderzoeken of het laatste stuk van de N35, tussen Nijverdal en Wijthmen, kan worden verbreed naar twee keer twee rijstroken. Tomson is de initiatiefnemer van de petitie om de problemen rond de N35 in Den Haag onder de aandacht te brengen.

In de Tweede Kamer werd gisteren een motie aangenomen die de minister verplichtte om te onderzoeken of dit laatste stuk van de N35 ook verbreed kan worden. Dat onderzoek kan ook negatief uitpakken voor Tomson en zijn medestanders, omdat een eventuele verbreding misschien te duur is.

"Toch vind ik dit een stap in de goede richting. Hier hebben we veel moeite voor gedaan. De laatste vijtien jaar wordt er al veel over de weg gesproken. Dit is een stap die we nog niet eerder hebben gezien," vertelt Tomson.

Problemen

"Het grootste probleem van de weg is de dat er een barrière is om er overheen te rijden. Het is heel erg druk. Maar je kunt door de drukte ook nauwelijks de weg opkomen", vertelt Tomson.

"Het zijn allemaal gelijkvloerse kruisingen. Het is de enige rijksweg die nog door een dorpskern loopt. Daar komt nog bij dat er ook nog schoolgaande kinderen moeten oversteken. Dat zegt misschien genoeg."