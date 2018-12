Schrijver boek Selma Wijnberg: "Ik denk dat dood een verlossing voor haar is"

Op 96-jarige leeftijd overleed gisteren Selma Wijnberg. Ze was de laatste Nederlandse overlevende van Kamp Sobibór. In 2010 bracht journalist Ad van Liempt een boek over haar leven uit. "Ze was 96, ze was de laatste tijd aan het wegglijden. Ik denk dat de dood meer een verlossing is, dan een ramp. Ik denk dat zij er vrede mee heeft", reageert Van Liempt op haar dood.

Van Liempt scheef in 2010 een boek over het levensverhaal van Wijnberg. "Sobibór was het kamp waar niemand uitkwam, waar iedereen meteen vergast werd. Maar met een groepje anderen die op het perron stonden, werd ze uitgekozen om voor de SS te werken."

Samen met haar Poolse vriend, die ze in het kamp had ontmoet, deed ze in oktober 1943 mee aan een spectaculaire ontsnapping. Het lukte ze om het kamp uit te komen en een jaar onder te duiken op het Poolse platteland.

Verstoorde relatie met Nederland

Wijnberg en haar man hadden na de oorlog een verstoorde relatie met Nederland. Na de oorlog moest haar man nog onderduiken, omdat hij in eerste instantie geen verblijfsvergunning in Nederland kreeg.

Ook Selma dreigde uitgezet te worden, omdat ze met hem getrouwd was en daarmee haar Nederlandse nationaliteit verloren had. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. "Maar dat was een zwarte bladzijde in de Zwolse geschiedenis."

Verenigde Staten

"Herinneringskamp Westerbork kon het slecht verdragen dat de relatie tussen Wijnberg en ons land slecht was. In 2009 is er een initiatief gekomen om met een groepje mensen naar haar toe te gaan", vertelt van Liempt. Wijnberg woonde toen in de Verenigde Staten. Ze woonde daar sinds 1957.

Tijdens die reis kreeg Van Liempt de kans om haar verhaal op te tekenen. "Mensen van het herinneringscentrum en het ministerie van VWS gingen mee met die reis. Ik mocht ook mee, met een collega, om een film over haar te maken en haar verhaal op te schrijven", besluit Van Liempt.