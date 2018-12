Deel dit artikel:













Straat afgezet voor politieactie in Kampen Politie sluit straat af in Kampen (Foto: Foto: News United - Stefan Verkerk)

De politie heeft de straat Tormentil in Kampen deels afgezet woensdagochtend omdat een bewoner gedreigd heeft om zichzelf wat aan te doen. "De dreiging is dusdanig groot, dat we ook groots hebben ingezet", licht een woordvoerder van de politie toe.

Een van de buren laat weten dat er een arrestatieteam van de politie met politiehonden aanwezig zijn. Omwonende worden door de politie geadviseerd om binnen te blijven en anders via een andere weg de straat te verlaten. "Vanaf vanochtend 08.00 uur is de politie al bezig, maar ik heb geen zicht op de woning waar het om draait. Toch ben ik bang het om het huis van mijn oud-klasgenoot gaat", vertelt de bewoner gespannen. De politieactie was rond 11.30 uur ten einde en de bewoner is ongedeerd. Wegens privacy wil de politie verder geen toelichting geven. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33