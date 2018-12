Hoe verpest je het ‘heerlijk avondje’ voor inbrekers?

Sinterklaasavond is traditioneel een van de feestdagen waarop het meest wordt ingebroken. De meest recente cijfers zijn van 2016, toen Oudejaarsavond bovenaan de ranking stond. Het Verbond van verzekeraars registreerde rond de jaarwisseling 375 inbraakclaims.

Na Kerst en Carnaval volgt Pakjesavond op de vierde plaats met 270 claims. In Overijssel zijn Enschede en Zwolle de plaatsen waar het meest wordt ingebroken.

Tips

Ga jij vanavond Sinterklaas vieren bij vrienden of familie? Check dan goed of alle ramen en deuren van je huis op slot zijn. Verder is het verstandig om licht te laten branden in de woning. Een goede tip is ook om buren die wel thuis blijven, te vragen om een oogje in het zeil te houden.

Waarschuwing van de politie (Foto: Twitter Politie)

Fotograaf: Twitter Politie