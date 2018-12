Politie doet grote vangst: 2600 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Enschede

De politie vond 2600 kilo illegaal vuurwerk in Enschede (Foto: Politie)

De politie heeft dinsdagochtend in Enschede 2600 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Er zijn twee Enschedeërs aangehouden.

De politie kwam de partij op het spoor bij een controle op de Haaksbergerstraat in Enschede. Een achtervolging van de bus leidde naar een opslag in het buitengebied van de stad, waar het illegale vuurwerk lag opgeslagen.

De 53-jarige Enschedese bestuurder van de bus is aangehouden. Net als de 65-jarige Enschedeër die in het pand was.

A35

Bij een controle op de A35 is dezelfde dag een 40-jarige man uit Wierden opgepakt. In zijn bestelbus vond de politie 27 kilo illegaal vuurwerk.

Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt en al het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd.