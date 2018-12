Deel dit artikel:













Tweede Kamerlid wil van minister weten waarom patiënten Deventer Ziekenhuis op wachtlijst staan Deventer Ziekenhuis (Foto: RTV Oost)

Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen van de Partij van de Arbeid wil van minister Bruins van Medische Zorg weten of het acceptabel is dat sommige mensen niet meer terecht kunnen bij het Deventer Ziekenhuis. Ploumen stelt vragen naar aanleiding van berichtgeving dat het ziekenhuis nieuwe patiënten, die bij Zilveren Kruis of een van de andere Achmea-merken verzekerd zijn, niet meer toelaat.

De reden voor de patiëntenstop zou zijn dat het budget van het ziekenhuis bij de verzekeraar op is. Nieuwe patiënten komen op de wachtlijst en kunnen pas volgend jaar worden geholpen. Ploumen vraagt zich af of de verzekeraar zijn zorgplicht op deze manier wel nakomt en of de minister al contact met Zilveren Kruis heeft gezocht. Ook wil het Tweede Kamerlid weten of het ziekenhuis patiënten hierop zou kunnen voorbereiden en of er andere gevallen zijn waarbij verzekerden moeten wachten op zorg, omdat er te weinig zorg is ingekocht.