De helft van Overijssel viert helemaal geen Sinterklaas

Ongeveer de helft van de inwoners van Overijssel viert dit jaar geen Sinterklaas. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas.

In onze provincie zeggen vijf op de tien inwoners het feest dit jaar niet te vieren. Vier op de tien gaat Sinterklaas wel vieren, terwijl één op de tien het eind november, toen het onderzoek werd uitgevoerd, nog niet wist.

Met deze cijfers scoort Overijssel hoog in vergelijking met andere provincies. Alleen in Noord-Brabant, Noord-Holland en Drenthe geven méér mensen aan het Sinterklaasfeest te vieren. In geen andere provincie dan Overijssel weten minder mensen zeker dat ze het feest niet gaan vieren.

Kerst

Mensen die niet aan Sinterklaas doen, vieren vaak al Kerst of een ander feest en vinden dat voldoende. Ruim een kwart houdt zich er simpelweg niet mee bezig, krap een kwart heeft een andere reden. Zij geven onder andere aan dat de discussie rondom Zwarte Piet voor hen het plezier uit het feest heeft gehaald.

Ook heeft een aantal van de 'niet-vierders' weinig geld om het feest te vieren, bijvoorbeeld omdat ze in de bijstand zitten, of vinden ze dat het feest te commercieel is geworden. Daarnaast zijn er mensen zonder kinderen of met grote kinderen, die geen zin hebben in een Sinterklaasfeest met alleen volwassenen.

Ouderen

Het komt ook regelmatig voor dat mensen niemand hebben om Sinterklaas mee te vieren en het feest daarom overslaan. Dat gebeurt vooral onder ouderen. Zo'n driekwart van de 65-plussers zegt dit jaar geen Sinterklaas te vieren, bijna een kwart van hen doet dit omdat ze niemand hebben om het mee te vieren.