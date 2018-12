Sluis Deventer vermoedelijk morgenochtend na maanden weer open

De sluis is al sinds 6 augustus dicht door het lage waterpeil van de IJssel. Door het grote verschil in waterniveau zou de druk op de sluisdeuren te groot worden. Alleen op 6 september ging de sluis tijdelijk open voor een zogenoemd noodschutregime. Schippers die al een maand vastlagen in de Deventer haven mochten toen eindelijk hun vaarweg vervolgen.

De komende dagen gaat het waterpeil in de IJssel flink stijgen. Vrijdagochtend is het water bij Deventer volgens de prognoses al gestegen tot 1.40 meter boven NAP.

Het waterpeil bij Deventer gaat de komende dagen flink stijgen (Foto: Rijkswaterstaat)

Havenbedrijven als de Deventer Opslag Combinatie (DOK) hebben drie maanden lang niet kunnen laden en lossen omdat de sluisdeuren dicht bleven. Het betekende een groot omzetverlies, waarvoor bedrijven nog in gesprek zijn met de gemeente over een schadevergoeding of een nadeelcompensatie. Titus Swartjes van DOK zegt een half miljoen euro te zijn misgelopen.

'Overmacht'

Volgens woordvoerder Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer kan de rekening van de gesloten sluis echter niet bij de gemeente worden neergelegd. Er is volgens Stuurman door de langdurige droogte sprake van overmacht. "In de winter kan het water in de haven ook dicht vriezen. Dat is het risico als je een bedrijf in de haven vestigt", zegt Stuurman.

Titus Swartjes is blij dat de sluis vermoedelijk morgenochtend weer open gaat, maar hij staat nog niet te juichen. "De sluisdeuren moeten verstevigd worden en dat probleem is nog niet opgelost. Hoe dat verstevigen moet gebeuren wordt nog onderzocht. Als er snel een vorstperiode volgt, zakt het water weer en zitten we met hetzelfde probleem."

Swartjes is nu druk bezig om schepen weer naar zijn overslagbedrijf in Deventer te krijgen. Hij verwacht maandag weer te kunnen lossen. Voor het eerst in vier maanden.