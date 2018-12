Expeditie Oost: Kat Molly ondergaat een schoonheidsbehandeling

Als Iris Vaanholt uit Hengelo vertelt dat ze kattentrimster is, dan krijgt ze vooral vragende blikken.

Daarom stuurde ze ons een berichtje of we eens langs wilden komen om eens bij haar een kijkje te nemen in haar kattentrimsalon Iris.

Op een tafel ligt haar kat Molly, een maine coon, waarvan de vacht grondig wordt uitgekamd. "Niemand kent het beroep nog echt, maar het is echt een heel mooi beroep en heel anders dan hondentrimmen. Honden hebben een baasje, katten hebben personeel."

Iris hoopt dat het beroep meer bekendheid krijgt. "Nu moet ik vaak uitleggen wat ik precies doe, terwijl er heel veel mensen zijn die bij me langskomen. Ik heb zelfs klanten gehad uit Amsterdam!"