CDA en GroenLinks stellen Staten- en Kamervragen over afvalwaterzuivering

Het CDA en GroenLinks willen van de minister weten of afvalwaterzuivering nog wel op de agenda staat. Volgens de Overijsselse afdelingen van de partij is er nog steeds burgerlijke onrust over de injectie én opslag van afvalwater in Twente. De provinciale fracties gaan de gedeputeerde bevragen over de afvalwaterzuivering.

Terwijl de regionale en lokale bestuurders de mogelijkheden voor het zuiveren van afvalwater regelmatig hebben besproken in Den Haag, lijkt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nog geen heil te zien in afvalwaterzuivering.

"Zowel in de Provinciale Staten van Overijssel als in de Tweede Kamer worden hier binnenkort vragen over gesteld", zegt CDA-Statenlid Bouwien Rutten. "Zeker nu de NAM aangeeft dat zuivering nog geen optie is en ook niet geïnteresseerd lijkt om met zuiveringsspecialisten in gesprek te gaan."

In een reportage van RTV Oost gisteravond, liet de NAM via haar woordvoerder weten dat 'het onderzoek naar waterzuivering een continu proces is'. "Maar zuivering kost veel energie en daardoor is het veel milieuonvriendelijker dan waterinjectie", aldus NAM-woordvoerder Kirsten Smit.

Open houding?

"Bemerkt het (provinciaal -red.) college bij de NAM een open houding ten aanzien van het zuiveren van afvalwater uit oliewinning en zo ja, kunt u dat toelichten? " Dit is een van de vragen die GroenLinks en het CDA graag beantwoord willen zien. Daarnaast vragen de partijen zich af of de NAM bereid is financieel te investeren in een pilot voor het zuiveren van afvalwater.

'Eigen troep opruimen'

"We willen de druk op de NAM gaan ophogen want iedereen loopt steeds tegen dezelfde muur aan", zegt Bouwien Rutten. "Daar zijn we nu wel een beetje klaar mee."

Volgens Robert Jansen van GroenLinks kan het niet zo zijn dat de NAM een uitzonderingspositie heeft. "We hebben in dit land afgesproken dat iedereen zijn eigen troep opruimt en daar ook de kosten van draagt. Dat geldt dus ook voor de NAM. Je troep opruimen betekent niet dat je het in de grond mag stoppen."