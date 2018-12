Plannen voor groot zonnepark in Raalte: omwonenden vrezen afscheid van weids uitzicht

Ze schrokken flink, de bewoners van de Hondemotsweg in Raalte. Afgelopen zomer werd hen, ogenschijnlijk uit het niets, verteld dat er plannen bestaan voor een enorm zonnepark. Voor veel buren letterlijk grenzend aan hun achtertuin.

"Ik vind het verschrikkelijk", vertelt buurtbewoner Huib Veldkamp terwijl hij vanuit zijn achtertuin over de landerijen kijkt. "Als je zo rondkijkt zie je een prachtig landschappelijk gebied. In de zomer en in het najaar zie je hier de herten en de hazen lopen. Dat hele beeld gaat verdwijnen."

Bezorgde omwonenden van het plangebied hebben zich verenigd in 'Werkgroep Hondemotsweg'. Samen willen ze voorkomen dat het zonnepark er komt.



20 tot 25 hectare

De plannen voor het park komen uit de koker van NEO Energie uit Enschede. "Wij zijn voornemens om in Raalte een zonnepark te initiëren van 20 tot 25 hectare", vertelt Theo de Bruijn van het energiebedrijf. "Dat is voor ongeveer 5.000 tot 6.000 huishoudens voldoende stroom."

De leden van de werkgroep zeggen echter dat ze best snappen dat er 'iets' moet gebeuren. "We zullen andere bronnen van energie moeten aanboren," vertelt Rietveld. "Maar zoek daar nou niet de mooiste natuurgebieden van Nederland voor uit. Er zijn plenty gebieden waar het uitstekend kan."

'We komen niet om het mooier te maken'

NEO Energie, de initatiefnemer voor het park, begrijpt de zorgen van de omwonenden goed. "We komen hier niet om het landschap mooier te maken", bekent De Bruijn. "Wij komen hier, omdat we overtuigd zijn dat we meer duurzame energie nodig hebben."

"Aan de ene kant snap ik de zorgen, aan de andere kant denk ik dat we moeten wennen dat er op veel meer plekken energiewinning zal zijn."

'Eerst richtlijnen opstellen'

Overigens kan NEO Energie nog niet meteen rekenen op toestemming van de gemeente Raalte om het park neer te zetten. De gemeente wil eerst met inwoners en politici in gesprek over de richtlijnen waaraan zonneparken moeten voldoen.

"We willen wachten op die richtlijnen", stelt wethouder Frank Niens. "Als die zijn vastgesteld, dan pas kunnen we toetsen of plannen er aan voldoen."

'Als het park komt, wil ik hier niet meer wonen'

Tot die tijd blijven buurtbewoners gespannen afwachten of het park grenzend aan hun achtertuin verrijst. "Als het zonnepark hier komt, wil ik hier niet meer wonen", zeggen twee van hen.