Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietsster gewond na aanrijding met auto in Deventer De fietsster is naar het ziekenhuis gebracht (Foto: News United / Rens Hulman)

Een fietsster is vanmiddag in Deventer gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De automobiliste kwam uit de Landsherenlaan en wilde naar de Lebuinuslaan rijden, daarbij zag zij de fietsster over het hoofd. Door de botsing viel de fietsster op de grond. De Lebuinuslaan is door het ongeluk korte tijd afgesloten geweest. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33