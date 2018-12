Vermiste Elroy uit Deventer vorige maand dood gevonden

Elroy uit Deventer is op 23 november dood gevonden in een natuurgebied bij Diepenveen, dat bevestigt de politie vandaag. De 38-jarige werd sinds 17 augustus vermist.

Na onderzoek is het lichaam geïdentificeerd en de familie ingelicht. "Uit onderzoek is gebleken dat Elroy niet door een misdrijf om het leven is gekomen", licht een woordvoerder van de politie toe. Of het een natuurlijke dood is, kan de politie niet bevestigen.

Elroy was een cliënt van Dimence in Deventer en werd op de dag van zijn vermissing voor het laatst gezien op zijn kamer in de kliniek.

Hij was zonder medicijnen, telefoon en documenten vertrokken uit de kliniek. Omdat hij diabetes had, was hij afhankelijk van medicatie.