RTV Oost herhaalt documentaire vuurwerkramp overleden verslaggever Rob Vorkink (51)

Zijn gedrevenheid was ongekend. Gerespecteerd in heel journalistiek Twente, gevreesd door hen die wat te verbergen hadden. Voormalig RTV Oost-verslaggever Rob Vorkink speelde ook al een prominente rol in de geruchtmakende affaire rond neuroloog Jansen Steur, maar hij had vooral één grote missie: een antwoord geven op die prangende vraag wie verantwoordelijk was voor het eerste vlammetje van de Enschedese vuurwerkramp.

Aan die tomeloze speurtocht kwam abrupt een einde toen Vorkink maandagochtend in alle vroegte in zijn woonplaats Goor overleed. Hij is slechts 51 jaar oud geworden.



Eerbetoon

Als eerbetoon aan een van de meest markante verslaggevers die RTV Oost ooit heeft gehad, wordt vanavond een van zijn documentaires herhaald. Het gaat daarbij om een reportage uit 2012, waarbij met name uitgebreid wordt stilgestaan bij de onregelmatigheden tijdens het rechercheonderzoek. De documentaire is vanaf 18.20 uur te zien en wordt iedere twee uur herhaald.

Catastrofale gevolgen

De gevolgen van de ramp in mei 2000 waren catastrofaal. De trieste balans: 23 doden, onder wie vier brandweermannen, bijna 1000 gewonden en de wijk Roombeek werd grotendeels van de kaart geveegd.



Oog voor slachtoffers

De onderzoeksjournalist Rob Vorkink was ruim 28 jaar in dienst bij RTV Oost. Nadat hij na een arbeidsconflict vorig jaar was vertrokken, ging hij aan de slag voor het journalistieke platform Follow the Money. Daar stortte hij zich met dezelfde gedrevenheid op dossiers zoals hij dat daarvoor bij RTV Oost deed. Waarbij hij er voortdurend op uit was misstanden aan de kaak te stellen. Het belang van de slachtoffers was daarbij zijn grote drijfveer.



Ontmaskering Jansen Steur

Vorkink speelde samen met verslaggever Lucien Baard van De Twentsche Courant Tubantia een cruciale rol bij de ontmaskering van neuroloog Jansen Steur. Nadat de medicus bij vele tientallen van zijn patiënten foute diagnoses had gesteld, week hij uit naar Duitsland. Daar spoorde Vorkink hem op, tot grote wanhoop van Jansen Steur. Ook in dit dossier had de Goorse verslaggever zich helemaal vastgebeten.



Vuurwerkramp

Maar zijn allergrootste journalistieke uitdaging was zonder twijfel de Enschedese vuurwerkramp. Dit rechercheonderzoek was het grootste en een van de meest ingewikkelde ooit in de Nederlandse strafrechtgeschiedenis. Het tekent de nimmer aflatende daadkracht van Vorkink dat hij dit dossier beter kende dan wie ook.



Spitten in dossiers

Vorkink nam het daarbij op voor de later vrijgesproken hoofdverdachte André de Vries, die intussen is overleden. En waar justitie na meerdere uitvoerige onderzoeken eigenlijk alle boeken allang had gesloten, bleef Rob Vorkink spitten in de dossiers.



Tweede Kamer

Het is Vorkinks grote verdienste dat dit slepende onderzoek nu mogelijk nieuw leven wordt ingeblazen. Nadat voormalig Europarlementariër Paul van Buitenen zich eveneens over deze uitpuilende dossiers boog, stuitte hij op meerdere misstanden. Donderdagmiddag wordt hij hierover door een Tweede-Kamercommissie achter gesloten deuren gehoord.



Postuum geëerd

Of het ertoe leidt dat er eindelijk een antwoord komt op de belangrijkste vraag wie dat eerste vlammetje heeft aangestoken, staat vooralsnog in de sterren geschreven. Hoe wrang zou het zijn dat Vorkink dat dan niet meer mee mag maken?

Prestigieuze journalistieke award

Maar in de ellenlange rij van primeurs en opzienbarende reportages zou het zijn allergrootste journalistieke succes zijn. En zou De Tegel – de meest prestigieuze journalistieke onderscheiding in medialand – alsnog postuum aan Vorkink moeten worden uitgereikt.