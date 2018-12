Verkiezingprogramma van Overijssel: "Maak cultuureducatie belangrijker op scholen"

Cultuureducatie moet belangrijker worden op scholen. Dat vindt Riek Oudejans van de stichting CuBaHof, dat het cultuurbudget beheert van negentien scholen in de gemeente Hof van Twente.

De stichting werkt daarmee samen met verschillende partners uit Overijssel, zoals Theater Sonnevanck, Orkest van het Oosten, Roombeek Cultuurpark, Theater de Reggehof en De Pol Diepenheim.

Extra ondersteuning

Samen met scholen stelt de stichting een kunstmenu samen per jaar. Daarnaast biedt de stichting op maat extra ondersteuning bij het vergroten van kennis over cultuureducatie bij leraren.

"Cultuureducatie brengt de kinderen van de scholen een heleboel moois", stelt Oudejans. "Ze leren zich op een andere manier te uiten bijvoorbeeld door dansen, tekenen, muziek maken of tijdens een theaterles helemaal uit hun bol te gaan."

Oplossing

Volgens Oudejans is het belangrijk dat leerkrachten herkennen op welke manieren een kind creatief is. Heeft het kind bijvoorbeeld veel fantasie of hoe bedenkt een kind een oplossing voor een probleem? .

"Cultuureducatie zorgt voor een beter samenleving, het zorgt voor kleur, plezier en sterretjes in de ogen van kinderen, ouders, leerkrachten en hun hele omgeving", aldus Oudejans.