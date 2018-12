Deel dit artikel:













Fietser belandt op autoruit bij aanrijding in Hengelo Ongeluk fietser Hengelo (Foto: News United \ Jack Huygens) Ongeluk fietser Hengelo (Foto: News United \ Jack Huygens)

Een fietser en een auto zijn vanmiddag in Hengelo in botsing gekomen. De fietser is daarbij op de voorruit gevallen.

Het ongeluk gebeurde op de Weideweg. Het slachtoffer is ter controle met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie onderzoekt het ongeval.