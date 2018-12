Eerbetoon aan Rob Vorkink

Gisteren overleed volledig onverwachts in zijn woonplaats Goor, voormalig verslaggever van RTV Oost, Rob Vorkink (51). Een uiterst gedreven verslaggever die zich niet de les liet lezen en zich vastbeet in zaken als de affaire rond de omstreden neuroloog Jansen Steur en de nasleep van de vuurwerkramp in Enschede. In verband met zijn overlijden herhaalt RTV Oost vanavond om 18.20 uur zijn documentaire Vuurwerkramp: Explosief Dossier.

In deze documentaire komt tot uiting hoe Rob als vasthoudende onderzoeksjournalistiek te werk ging: een doorbijter, iemand die bleef wroeten tot hij wist wat hij wilde weten. De herhaling is een eerbetoon aan onze kleurrijke ex-collega die met zijn eigenzinnige aanpak steevast een belangrijke bijdrage had aan onze nieuwsvoorziening. De documentaire eindigt met de constatering van Rob dat het dossier rond de vuurwerkramp nog niet is afgesloten.



Nog steeds actueel

Ruim zeven jaar later weten we hoe waar deze woorden zijn geweest en hoe actueel de documentaire eigenlijk nog is. Juist deze week heeft klokkenluider Paul van Buitenen een officiële aanklacht ingediend bij het college van procureurs-generaal in een poging de waarheid rond de vuurwerkramp boven water te krijgen. Een nieuwe stap in het dossier dat Rob nog steeds nauwgezet volgde.

De documentaire Vuurwerkramp: Explosief Dossier zie je vanavond om 18.20 uur bij TV Oost. De uitzending wordt om het uur herhaald.