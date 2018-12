Opnamestop geriatrie bij ZGT Almelo vanwege norovirus

Ziekenhuis ZGT in Almelo (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Het ZGT ziekenhuis in Almelo heeft vanwege het norovirus een opnamestop voor de afdeling geriatrie ingevoerd. Het ZGT laat weten dat de situatie inmiddels onder controle is.

Deze week bleken twee patiënten op de afdeling 4 oost, waar de psychiatrie en geriatrie zitten, besmet te zijn met het norovirus. Dat is een klein maar zeer besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt.

Direct maatregelen

Toen het ziekenhuispersoneel vermoedde dat de patiënten besmet waren met het virus, zijn er direct maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Zo zijn er onder meer instructies voor bezoek en extra hygiënemaatregelen.

Voor de psychiatrische gang zijn alle maatregelen inmiddels opgeheven. Een bezoekers- of opnamestop is op die gang niet meer van kracht, want het ZGT sluit uit dat het virus daar ook heerst.

4,5 miljoen Nederlanders

Jaarlijks krijgen 4,5 miljoen Nederlanders last van buikgriep. Ongeveer een half miljoen van deze gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.