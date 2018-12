Leerlingen Vechtdal College Ommen brengen bezoek aan Europees Parlement in Brussel

Ruim twintig leerlingen van het Vechtdal College in Ommen zijn vanmorgen met de bus vertrokken richting Brussel voor een bezoek aan het Europees Parlement. De trip is een initiatief van het CDA Ommen.

"We krijgen regelmatig bezoek van Annie Schreijer-Pierik van het Europees Parlement", vertelt het Ommer raadslid Jacqueline Tuinbeek. "Vorig jaar opperde ze dat het misschien leuk zou zijn om ook een keer naar Brussel te komen. Zo gezegd, zo gedaan."

'Aan de school voorgelegd'

"We hadden met alleen leden van het CDA kunnen gaan, maar wat zou het leuk zijn als ook leerlingen van het Vechtdal College mee zouden kunnen. Dat hebben we aan de school voorgelegd."

Daar werd enthousiast gereageerd en er werd een wedstrijd uitgeschreven. "De leerlingen moesten motiveren waarom ze mee zouden willen. En ze moesten een vraag voor Annie Schreijer-Pierik bedenken. De leukste en meest bijzondere zijn eruit gekozen", zegt Jacqueline Tuinbeek.

'Ik heb veel vragen'

Eén van de leerlingen is Sarah Venema. "Ik heb heel veel vragen voor mevrouw Schreijer-Pierik. Bijvoorbeeld over de klimaattop in Polen. Een bezoek aan het Europees Parlement lijkt me echt heel erg tof. Misschien ga ik later ook wel iets doen met politiek."

Lerares maatschappijleer Manon Niemeijer is vandaag ook van de partij. "Ik hoop dat de politiek door dit soort excursies een beetje meer gaat leven. Ik heb zelf geen vraag, maar neem de vragen van de leerlingen zeker mee in de lessen", zegt ze enthousiast.

Moniek Kleinsman

Naast de leerlingen van het Vechtdal College is ook een delegatie van het CDA in de bus gestapt. Onder hen bevindt zich ook Moniek Kleinsman, namens het CDA lid van Provinciale Staten in Overijssel.